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أولمبياد طوكيو.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة الأرجنتين

الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد المنتخب الوطني الأولمبي لمواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين ضمن مباريات الجولة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وقام المنتخب الأولمبي باغلاق صفحة إسبانيا وبدء صفحة الأرجنتين حيث اللقاء المرتقب الأحد القادم في الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الثالثة في نهائيات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

وبدء المران بمحاضره للمدير الفني شوقي غريب تحدث خلالها عن اهمية لقاء الجولة الثانية ومحاولة السعي لتحقيق الفوز للاقتراب من التأهل للدور التالي.

وأكد شوقي على اللاعبين ان المنتخب الارجنتيني سيسعي بكل قوه لتعويض خسارته أمام أستراليا في الجولة الأولى وهو مايجعلنا نواجه بكل قوة.

وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الاولي وهي التي شاركت في المباراه كاملة وأدت تدريبات استشفائية والآخري التي لم تشارك أو التي شاركت في جزء من المباراة أدت تدريبات قوية واختتمت بتقسيمه.

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