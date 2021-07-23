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قبل بيعها داخل مطعم مأكولات.. العثور على 2.5 طن لحوم فاسدة بالجيزة

الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.


وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2٫56 طن "مقطعات دواجن، شاورما دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.


وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على اإستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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مطعم مأكولات لحوم فاسدة الجيزة

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