"الموسيقيين" تدين فعل إيمان البحر درويش الخادش للحياء وتؤكد ثقتها في قيادة مصر

إيمان البحر درويش.. يعد الفن من أرقى الأسلحة غير البارودية، التي من خلالها تؤسر القلوب بل والمجتمعات والدول، وهي أيضا وسيلة قد يستغلها البعض لتأجيج الصراعات ونشر الفتن.





إيمان البحر درويش





وتصدر المطرب إيمان البحر درويش اليوم الجمعة الموافق 23 يوليو 2021، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" عقب ظهوره في فيديو مشين قدم خلاله أفعالا ينأى "الفجر" عن ذكرها.





فعل إيمان البحر درويش الخادش





وفاجأ إيمان البحر درويش الجماهير المصرية والعربية العاشقة للفن المصري بفيديو بثه على حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فاجأ جمهوره بالأفعال غير المهذبة التي لا تخرج إلا من شخص غير مسؤول.





إيمان البحر درويش يتجرد من "الاحترام"





ولاقى إيمان البحر درويش هجوماً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليتصدر البحث على جوجل وتويتر، نتيجة هجومه غير المبرر على مصر وإساءته للجماهير بفعل خادش للحياء.





رد "الموسيقيين" على إيمان البحر درويش





وردت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر على إيمان البحر درويش في بيان أكدت إدانتها الشيدة لأفعال المطرب إيمان البحر درويش، والتي قام بها في بث مباشر عبر صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي.





ونشرت "الموسيقيين" بياناً للرد على فعل إيمان البحر درويش الخادش للحياء جاء فيه:

"تستنكر نقابة المهن الموسيقية ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر على صفحته، والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الأسلوب المشين".

وأضافت: "ما قاله وفعله إيمان البحر درويش يتنافي مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقفات الإنسانية القويمة"، وتؤكد النقابة على ثقتها فى قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها على إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن، تحيا مصر وطن آمن مستقر".





يُذكر أن تلك الأفعال الخادشة للحياء لم تكن الأولى، حيث سبق وأن هاجم إيمان البحر درويش القيادة السياسية وأساء لمصر بشأن سد النهضة، ولم يأبه بالظرف الصعب التي تمر به مصر، ويتطلب تكاتف الجميع والالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة.







