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الأهلي مُهدد بفقدان كبري صفقاته الصيفية

الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.


ويرغب الأهلي وموسيماني فى التعاقد مع النجم المغربي ولاعب الرجاء سفيان رحيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم وتحقيق دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.


ولكن بسبب عرض فريق العين الإماراتي الكبير لضم سفيان رحيمي قد يخسر الأهلي التعاقد مع اللاعب المغربي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.


يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمس أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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