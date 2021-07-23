حكاية أغنية.. "كوكب تاني" صنعت لـ مدحت صالح اسمًا وبريقاً غير مسبوقَين



حكاية أغنية اليوم مع واحدة من أهم أغنيات المطرب مدحت صالح، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وهي "كوكب تاني".



في نهايه عام 1987 اطل المطرب مدحت صالح في حفله على أحد مسارح تركيا ومن خلفه كان الموزع الموسيقي وقائد الفرقه المبدع عماد الشاروني، وكانت "كوكب تاني" وفي عام 1988 أصدر مدحت صالح، ألبومًا يحمل اسم هذه الاغنيه التي فازت في مهرجان الاغنيه بالجائزه الفضيه أو كما تسمي الجائزه البرتقاليه، كما حصد الالبوم على الجائزه البلاتينيه.



ولكن لم تكن "كوكب تاني" فقط أغنيه النجاح لهذا الالبوم، فهذا الألبوم هو ايقونه مدحت صالح الغنائيه، هذا الالبوم الذي احتوى ثماني اغنيات لا تستطيع اغفال واحده منها، البوم صنع لمدحت صالح اسمصا وبريقًا غير مسبوقَين.



أحدثت ضجة كبيرة هذه الأغنية التي أنتجت عام 1988 ووقتها كانت الأغنية الشبابية في ذروتها، ففي هذا العام أيضًا أنتج ألبوم "لولاكي" الذي باع وقتها ما يقرب من 7 ملايين نسخة، ومعنى أن تخرج أغنية مثل "كوكب تاني" عكس التيار الموجود حيث أغنية كلماتها جديدة بلغة هذا العصر، وحيث العمق والموضوع والمفردات غير المتداولة في هذا الوقت الذي كان الاعتماد فيه علي الكلمات البسيطة ولا موضوع ولا قضية، وكان اللحن لـ سامي الحفناوي، وكلمات مدحت الجمال.



وقف الفنان مدحت صالح، على المسرح الرومانى المفتوح بمهرجان تركيا العالمى للأغنية ليشدو بها، وكشف "صالح" في احدى اللقاءات التليفزيونية بأنه لم يكن المرشح الأول لها، وجاءت بالصدفة له، وأثناء غناء الأغنية نسي كلمات الأغنية على المسرح أمام الجمهور وأنه من "الخضة" كتب كلمات الأغنية بالقلم الجاف على يده وغنى أمام الجمهور وكان يرفع يده ليرى كلمات الاغنية كل فترة ووصف الواقعة بأنها "أكبر خضة في حياته".















