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التنمية المحلية: تلقينا طلبات للمشاركة في مبادرة حياة كريمة (فيديو)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:28 م
شيماء حسن
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كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، التفاصيل المتعلقة بتلقي مبادرة "صوتك مسموع" لشكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى والتي وصلت إلى 562 شكوى.

وقال "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة إن مبادرة "صوتك مسموع" منذ تدشينا في 22 أكتوبر الماضي واستقبلت مجموعة من الشكاوي كان في مقدمتها الشكاوى المتعلقة بالقمامة ثم الإشغالات ثم مخالفات البناء.

وأضاف أن هناك بعض المواطنين التي انتهزت فرصة إجازة العيد وأرادت أن تقوم ببعض المخالفات أو التعدي على الأراضي الزراعية، ولكن كان هناك متابعة على الأرض والقيام بالإزالة الفورية كما حدث اليوم في محافظة الغربية، مشيرًا إلى أنه تم تلقي طلبات المشاركة في مبادرة حياة كريمة من المجتمع المدني.

وأوضح أن هناك بعض الفنانين التشكيليين قاموا بالتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" للمشاركة فيها على مستوى جميع المحافظات لحل المشاكل المتعلقة بالمياه أو القمامة أو مخالفات البناء أو الصرف الصحي.


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