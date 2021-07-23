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بونيتا سعادة.. هل ستدخل القفص الذهبي قريبا؟

الجمعة 23/يوليو/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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حالة من الجدل، فرضتها الممثلة اللبنانية ​بونيتا سعادة​، بين متابعيها، ممن تكهنوا بدخولها القفص الذهبي، بعدما نشرت صورة في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، تظهر فيها عروساً ترتدي الطرحة مع باقة من الورود، ما جعل الجمهور يتساءل إن تزوجت أم لا.

كما أرفقت سعادة مع الصورة تعليقاً تساءلت فيه: "شو رأيكن بالزواج ؟ ما بيلبقلي كون ​عروس بيروت​؟"، وإنهالت عليها تعليقات المتابعين معربين عن إعجابهم بإطلالتها، حيث قال أحدهم: "أحلى عروس" وأخرى كتبت: "أكيد بيلبقلك".

كما أجابت متابعة بتعليق طريف: "إن شاء الله عقبال عندك وعندي يارب تستاهلي حبيبتي".

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