إحباط ترويج 11 طن سكر مجهول المصدر على الأسواق بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 11 طن "سكر حر" معبأة داخل أجولة وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحة للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السكر الحر "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.



وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.