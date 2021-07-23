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شلالات نياجرا بلون العلم المصري احتفالًا بـ 23 يوليو

الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلنت كندا عن اعتزامها إضاءة شلالات نياجرا العالمية بألوان العلم المصرى، وذلك للعام الثانى على التوالى، في تمام الساعة 4 فجر يوم السبت الموافق ٢٤ يوليو بتوقيت مصر، العاشرة مساء اليوم ٢٣ يوليو بتوقيت مدينة تورونتو.

ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمصر اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو، وبتنظيم من سفارة مصر فى كندا. 

ودعت سفارة جمهورية مصر العربية فى أوتاوا عبر صفحتها الرسمية  على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك أعضاء الجالية المصرية فى كندا بالمشاركة في تلك اللحظة الفريدة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة بالتقاط صور تذكارية وإرسالها إلى البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة المصرية لنشرها علي صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعى. 

و على من يرغب في متابعة هذا الحدث الفريد علي الهواء مباشرة يضغط هنا

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يوليو مصر كندا السفاره المصريه 23 يوليو

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