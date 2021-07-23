شعبة القصابين : صكوك الأضحية اثرت على محلات الجزارة

قال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية،إن صكوك الأضاحي ادت إلى انخفاض ملحوظ في الأضاحي التى يتم ذبحها عند محلات الجزارة خلال موسم عيد الأضحى هذا العام.

وتابع "وهبة"،" هذا الموسم كثير من المواطنين خاصة الذين يعيشون بالمدن فضلوا شراء صكوك الأضحية، بدلا عن شراء الاضحية وذبحها لدي محلات الجزارة."

وأضاف" وهبة" خلال تصريحات لـ" الفجر"، أن عزوف المواطنين عن القيام بذبح الأضاحي لدي الجزارين لا يعود إلى ارتفاع أسعار وتكاليف الذبح، ولكن إلى ما توفره الصكوك من سهولة وسرعة في عملية الذبح دون ان تسبب للمضحي اي عناء في توزيع اللحوم، أوالتخلص من مخلفات الذبح.

وشهدت هذا العام توسع الدولة في مشروع طرح صكوك الأضاحي بعدما كان يقتصر على الجمعيات الخيرية ، عن طريق وزارة الأوقاف التي وقعت اتفاق مع وزارة التموين لتوفير بقر سوداني يتم ذبح بالطرق الشرعية ضمن مشروعها صكوك الأضاحي.

وبدأت أسعار صكوك الأضحية هذا العام من 2000 جنيه وحتي 4000 جنيه للصك الواحد، وتتيح الصكوك لمشتريها أنواع مختلفة من الاضحية أما الاشتراك في عجل أو شراء خروف كامل، وتوفر له نصيبة الشرعية، وتقوم الجهات التي تتولي عملية الصكوك بذبح الاضاحي في مجازر مملوكة لها بعد ذلك القيام بتوزيع لحومها على المستهدفين.

وأشادت وزارة الأوقاف المصرية بصكوك الأضحية، واعتبرت أن هذا المشروع يعد نموذجا للشفافية والانضباط، ويحقق العديد من المزايا منها المحافظة على البيئة، وأن قيمة الصك تتحول بالكامل إلى لحوم دون اي فاقد أو اي مصروفات إدارية، والاستفادة من كافة أجزاء الأضحية بما فيها الجلود.

وحققت وزارة الأوقاف مبيعات من صكوك الأضاحي 107 مليون جنيه بزيادة 27% مقارنة عن العام الماضي.



