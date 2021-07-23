تعرف على أبرز الراحلين عن صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي





يحاول نادي ريال مدريد الإسباني استغلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية بطريقة إيجابية قبل أيام من انتهائها وبداية الموسم الجديد 2021/2022.





ويستهدف نادي ريال مدريد التعاقد مع العديد من الصفقات المميزة أبرزهم بالطبع كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان وبول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وبعض اللاعبين الآخرين.





وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية إلى أنه في حالة أراد ريال مدريد التعاقد مع أي اسم من المتواجدين في قائمة الفريق فإنه يجب عليه أولا بيع بعض اللاعبين لتوفير الموارد المالية.





ومن أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف هم رافائيل فاران ومارسيلو مدافعا الفريق وفرانشيسكو إيسكو ويوفيتش وماريانو دياز.











