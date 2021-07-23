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هل يُصبح هاري كين الصفقة الأضخم هذا الموسم؟ «تقرير»

الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:35 م
هاري كين
هاري كين
هايدي يسري
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يشهد سوق الانتقالات الصيفية عواصف شديدة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أصبح هاري كين على بعد خطوات قليلة من دخول التاريخ كأغلي ثاني صفقة في العالم. 

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الجمعة، أن دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام هوتسبير، وافق على انتقال هاري كين إلى مانشستر سيتي مقابل 160 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، وذلك استجابة لرغبة اللاعب في الرحيل، لرغبته في التتويج بالألقاب.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن راتب هاري كين الأسبوعي في مانشستر سيتي سيصل إلى 400 ألف إسترليني، ليكون اللاعب الأكثر تقاضيا للرواتب في الدوري الإنجليزي، متخطيا النجم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب السيتي، الذي يتقاضى 385 ألف أسبوعيا.

ويبدو أن كين سوف ينتقل لفريق مانشستر سيتي، ولكن هل يكون النادي السماوي قادرًا على دفع 160 مليون إسترليني لضم نجم المنتخب الإنجليزي؟!.

وفي هذا السياق، الصحفي الشهير فابريزيو رومانو والخبير في سوق الإنتقالات عبر حسابه على "تويتر" قال: “نفى توتنهام شائعات عن استعداد هاري كين للانضمام إلى مانشستر سيتي، دانييل ليفي يريد الإبقاء على كين هذا الصيف".

وأضاف :“ لا يوجد أي اتفاق بين الناديين، مانشستر سيتي مهتم ولكن لا شيء متفق عليه حتى الآن ، السيتي كان قد قدم عرضاً قبل شهر واحد بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لضم كين". 

وما تزال الأجواء مشتعلة في الدوري الإنجليزي والتساؤلات جارية هل ستم صفقة القرن إم لا؟ ولم يصدر أي شيء رسمي من جانبي الفريقين سواء بالتأكيد أو بالنفي على هذه الشائعات. 

وسوف نعرض لكم أبرز أرقام هاري كين في مسيرته الذي تستحق أن يكون صفقة القرن بكل تأكيد:-

لعب كين أول مباراة له مع توتنهام في 25 أغسطس 2011 في الدوري الأوروبي ضد نادي هارتس. قبل أن يثبت نفسه في الفريق الأول لتوتنهام. قضى بعض المواسم على سبيل الإعارة في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، في دوري البطولة الإنجليزية لعب مع ميلوول وليستر سيتي وفي الدوري الإنجليزي الممتاز لعب مع نورويتش سيتي.

وأصبح لاعب أساسي في توتنهام في موسم 2014–15، حيث سجل 31 هدف في الموسم، 21 منها في الدوري، وتم اختياره كأفضل لاعب شاب في إنجلترا. أنهى كين موسم 2015–16 و2016–17 كأفضل للدوري الإنجليزي الممتاز، وساعد توتنهام في التأهل لدوري أبطال أوروبا في كلتا المناسبتين. 

وقد حصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات، وتم اختياره في فريق العام من رابطة المحترفين الإنجليزية في كل من المواسم الأربعة الماضية. سجل أكثر من 100 هدف لتوتنهام، وهو الآن في المركز التاسع في قائمة أفضل هدافي الفريق.

وكان كين قد توج بلقب هدف الدوري الإنجليزي "البريميرليج" في الموسم الماضي للمرة الثالثة في تاريخه، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة.

على المستوى الدولي، مثّل إنجلترا على مستوى الشباب، حيث لعب مع إنجلترا تحت 17 وتحت 19 وتحت 20 وتحت 21 سنة. سجل هدف في أول مشاركة دولية له في 27 مارس 2015 وتم ضمه في الفريق المشارك في بطولة أمم أوروبا 2016. 

وصنفته الغارديان بأنه خامس أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2017. في كأس العالم 2018 تصدر قائمة هدافي البطولة؛ حيث أحرز 6 أهداف مع منتخبه إنجلترا والذي ساعدهم للوصول إلى نصف النهائي.

وقد شارك مع منتخب إنجلترا في "يورو 2020"، والتي وصل خلالها منتخب بلاده للمباراة النهائية، وسجل 4 أهداف خلالها.

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