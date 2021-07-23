فريدة الشوباشي: "عبد الناصر" هو عمر بن الخطاب العصر الحديث

قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، إنه لا يوجد زعيم حصل على الأغلبية قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدة أنه الرئيس الذي جعل المصريين يشعرون بالكرامة.



وأضافت "فريدة" في حوارها ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "أنا شايفة أن عبد الناصر هو عمر بن الخطاب العصر الحديث، وأنا شخصيًا رأيي أن 30 يونيو هي امتداد لثورة 23 يوليو".



وأشارت إلى أن الضباط الأحرار كانوا معبرين عن الإرادة الوطنية، مؤكدة أن الإخوان هم صنيعة المحتل البريطاني وذلك يفسر كراهيتهم لثورة 23 يوليو.



وتابعت: "في يوليو الجيش عمل الثورة والشعب انضم إليهم وفي 30 يونيو الشعب خرج بالثورة ونادى واحد اتنين الجيش المصري فين".



واستطردت: "هزيمة 1967 كان تكرار لسيناريو هدم إنجاز دولة محمد علي، والتفاف الناس حول عبد الناصر بعد الهزيمة كانت شرارة الانتصار في أكتوبر"، لافتة إلى أن السد العالي حافظ على مصر من سنوات الجفاف.