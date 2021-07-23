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حريق هائل بمنزل بمنطقة البارودية البحرية بالفيوم

الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفيوم: ريهام على
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نشب حريق هائل في إحدى المنازل بمنطقة البارودية البحرية خلف مسجد عثمان بن عفان دون وقوع إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أمير السحلي، مٱمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة بوجود حريق هائل بمنطقة البارودية البحرية خلف مسجد عثمان بن عفان بدون حدوث إصابات.

على الفور انتقلت سيارات وقوة من الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها الى المنازل المجاورة.

وبالفحص المبدئى للمنزل تبين أن السبب وراء الحريق ماس كهربائى، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

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منطقة البارودية حريق الفيوم

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