التحريات الأولية ترجح عدم وجود شبهة جنائية في جثة راقصة أجنبية بالتجمع

رجحت التحريات الأولية فى واقعة وفاة راقصة أجنبية بالتجمع الأول عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.



وكشفت معاينة المباحث لجثة سيدة متوفية داخل عقار باحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول أن الجثة لراقصة أجنبية.



وأضافت المعاينة أن الجثة تعود لفتاة تحمل جنسية احدى دول جنوب شرق آسيا وعمرها 26 سنة، وتعمل راقصة بالفنادق العائمة.



وأشارت المعاينة إلى أن الجثة لا توجد بها أي إصابات ظاهرية وعثر عليها بجوار أسانسير بالطابق الخامس، ويقوم رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.



وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة سيدة داخل عقار سكنى بمنطقة التجمع الأول، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.