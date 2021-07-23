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الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 تتصدر جوجل

الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:55 م
الألعاب الأولمبية الصيفية 2020
الألعاب الأولمبية الصيفية 2020
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الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 .. انطلق الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الولمبية المقامة في طوكيو اليوم، وسط حضور الوفود المشاركة في هذا المحفل الكبير.

الألعاب الأولمبية الصيفية 2020

وتصدرت الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 اليوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من يوليو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل تزامنا مع انطلاق فعاليات الدورة.

المشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020

ومن جانبها، قالت سيكو هاشيموتو، رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو - الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 – إنها تأمل في مساهمة الدورة بنشر التنوع والوئام في المستقبل.

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020

وأعربت رئيسة اللجنة المنظمة لـ الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 عن فخرها بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها الرياضيين من أجل المضي قدما رغم التحديات والصعوبات الكبيرة.

المشاركون والألعاب الأولمبية الصيفية 2020 

وأكدت هاشيموتو على أنه حان وقت إظهار قوة الرياضيين والرياضة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 مضيفة: "ستكون مسيرتكم كنز للمستقبل" معربةً عن امتنانها لكل من جعل هذه الدورة حقيقة.

انطلاق منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية 2020

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 الـ32 التي تستضيفها اليابان، اليوم الجمعة، حيث أقيم احتفال كبير على الملعب الأولمبي الجديد، دون حضور جماهيري بسبب تدابير كورونا.

تدشين دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020

ودُشنت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020  في 23 يوليو وتستمر إلى 8 أغسطس، وسط حالة الطوارئ في طوكيو التي تعاني من موجة جديدة من إصاابت كورونا.

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