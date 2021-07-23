في ذكرى 23 يوليو.. عمالقة الطرب بالزمن الجميل يغنون للثورة المجيدة



يحتفل المصريين اليوم بالذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو المجيدة، والتى رفعت رأس المصريين إلى عنان السماء، واستردت كرامة المواطن المصرى، واستعادت له وطنه المسلوب على مدار عقود طويلة من الزمان.



ويقدم لك "الفجر الفني" في هذا التقرير أبرز الأغاني احتفالًا بثورة 23 يوليو 1952.



يعد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، من أبرز الفنانين الذين غنوا لجمال عبد الناصر حيث قدم أوبريت "ناصر كلنا بنحبك" بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية وقدم ايضًا أغنية بعنوان "أكبر حب" طالب من خلالها عبد الناصر بالتراجع عن قرار التنحي وأغنيات أخرى كثيرة ولكن يظل أوبريت الجيل الصاعد الذي لحنه عبد الوهاب وتلحينه، من أشهر الأعمال الغنائية التي قدمها للرئيس الراحل.



العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في مقدمة المطربين الذين تغنوا بالثورة، حيث قدم العندليب 67 أغنية وطنية عن إنجازات الثورة والسلطة والفرح بالنصر والهزيمة فلقبه المصريين بـ"مطرب الثورة الأول"، أغنيات كثيرة قدمها عبد الحليم في حب الوطن، لكن من أكثر الأغنيات التي عرفت له هي الأغاني التي تحمل النازع الوطني، والتي تحمس الشعب على المقاومة والاستبسال والتضحية من أجل الوطن.



من أشهر أغانيه أغنية "ناصر يا حرية"، وأغنية "احنا الشعب" التي غناها بعد اختيار عبد الناصر رئيسا للبلاد، وأغنية "يا جمال يا حبيب الملايين”، وهي من ألحان كمال الطويل وكلمات صلاح جاهين، وأغنية "حكاية شعب" الذي غناها عند وضع حجر الأساس لبناء السد العالي عام 1960.



تنافست كوكب الشرق أم كلثوم دائمًا مع عبد الحليم حافظ، على حب جمال عبد الناصر وأكبر دليل على ذلك الخلاف الذي حدث بينهما خلال مشاركتهما بإحدى الحفلات المقامة تخليدًا لذكرى ثورة يوليو بحضور الرئيس جمال عبد الناصر، ورغم أن كلثوم غنت للملك واعتبر البعض أنها كانت معارضة لثورة يوليو إلا أن أم كلثوم أثبتت العكس.



وكشفت عن إعجابها الشديد بجمال عبد الناصر وبإنجازاته وحبه الشديد للشعب المصري وقدمت أكثر من أغنية تعبر عن هذا الموقف وأبرزها أغنية "يا جمال يا مثال الوطنية" وأغنية "حبيب الشعب" التي قدمتها بعد تنحيه، وأغنية "بعد الصبر ما طال".





فى ثورة 23 يوليو غنت الفنانة شادية أغنية "إحنا وياك يا ريس" فى إشارة لمساندة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.



أما ملك العود فريد الأطرش، كان واحدًا من النجوم الذى يعشقون عبد الناصر، لذلك قدم عدة أغاني احتفاء بالثورة التي قادها هذا الزعيم، مثل أغنية "حبيبنا يا ناصر" وأغنبة "كفاح يا مرحبًا يا جمال"، وأغنية "حبيب حياتنا كلنا".



في حفل الذكرى الخامسة لثورة 23 يوليو الحفل الذي حضره الزعيم جمال عبد الناصر، قدمت الشحرور صباح، اغنية "أنا شفت جمال" والتي تعد ممن أشهر أغنياتها عن الثورة.





