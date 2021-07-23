رسمياً.. باريس سان جيرمان يعلن تمديد عقد بوكيتينو حتى 2023

أعلن باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه ماوريسيو بوكيتينو وطاقمه المساعد حتى يونيو (حزيران) 2023.









ونقل بيان للنادي عن المدرب الأرجنتيني قوله "سعيد للغاية حقاً من أجلي ومن أجل طاقمي المعاون أيضا. من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نشعر بثقة النادي".









وتولى بوكيتينو تدريب النادي الفرنسي في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي.









واحتل باريس سان جيرمان، الذي فاز بلقب الدوري المحلي تسع مرات، المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي.