قرار ناري من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

قررت لجنة الكرة بالقلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، تغريم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد التعادل الأخير مع البنك الأهلي.





وتعادل الأهلي مع البنك بهدف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وقرر مسئولو الأهلي خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب شارك في مباراة أمس بعد التعادل الأخير للآمال في ظل منافسة الفريق الأحمر الصعبة على لقب الدوري.





ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها الأحد القادم على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



