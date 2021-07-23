بعد زيادة أسعار الوقود.. محافظ بني سويف يكلف السكرتير المساعد بمتابعة تعريفة الركوب (صور)

كّلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بالقيام بجولة ميدانية، للوقوف على الوضع الحالي بعد دخول قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية حيز التنفيذ، اعتبارًا من صباح "اليوم الجمعة" والذي تضمن زيادة طفيفة بقيمة 25 قرشًا للتر البنزين بمختلف أنواعه، مع تثبيت سعر السولار والمازوت والإبقاء عليهما دون زيادة.



وتفقد السكرتير العام المساعد، يرافقه اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، مواقف السيارات ومحطات التزود بالوقود للتأكد من توافر المواد البترولية، وانتظام سير العمل بها مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.



المرورو والمواقف والتموين

وأشار "حمودة" إلى تكليفات المحافظ لكافة الأجهزة المعنية من التموين والوحدات المحيلية والمرور والمواقف ومباحث التموين، بتكثيف الحملات على مواقف السيارات لمتابعة التزام جميع وسائل المواصلات بمختلف خطوط السير بدائرة المحافظة بالتعريفة الحالية، وعدم زيادتها نهائيًا وثبات أسعارها للنقل الداخلي أوالخارجي، وخاصة أن أي زيادة من جانب السائقين سوف تعرضهم للمساءلة القانونية.



الطريق الصحراوي الشرقي

وتوجه السكرتير المساعد للطريق الصحراوي الشرقى وتم استيقاف سائقي السيارات للاستعلام من الركاب عن قيمة تعريفة الركوب التي دفعوها للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة "الموضحة في الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة" لخطوط السير من وإلى القاهرة والجيزة وضواحيها، والاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ أزيد من الأجرة المقررة بعد قرار تعديل أسعار المنتجات البترولية، خاصة مع كثافة حركة السفر المرتبطة بعطلة عيد الأضحى، حيث تم التنبيه على الركاب بعدم التهاون في الإبلاغ عن أية مخالفة برفع الأجرة أو تقطيع مسافات، مع الالتزام بارتداء الكمامات.



حادث سير

وفي لفتة طيبة، حرص السكرتير المساعد على الاطمئنان على أحد المواطنين الذي تعرض لحادث إثر انقلاب دراجته البخارية على كوبري بني سويف على النيل، حيث توقف السكرتير المساعد عند مكان الحادث ووجه بسرعة استدعاء سيارة إسعاف ولم يغادر إلا بعد وصول الإسعاف ونقل الحالة لتلقى العلاج بالمستشفى.



محافظ بني سويف

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، على عدم زيادة الأجرة المقررة والسابق العمل بها "دون زيادة" بسبب تحريك أسعار مواد الوقود "السولار والبنزين"، لافتًا إلى أن الزيادة طفيفة جدًا "25 قرش فقط".



وعقد محافظ بني سويف، اجتماعًا، بمسؤولى المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين، للتأكيد على عدم زيادة الأجرة المقررة والسابق العمل بها "دون زيادة" سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس أو التاكسي، والنقل بين المراكز والقرى على الطرق الداخلية، منعا للاستغلال أوالمغالاة في الأجرة، خاصة وأن الزيادة طفيفة جدًا "25 قرش فقط" في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونية الماضي بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي.



شكاوى المواطنين

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن، وكلف السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة بمتابعة ذلك مع الجهات المعنية، مؤكدا على أنه لن يسمح بأي مخالفات في هذا الشأن، مع ضرورة تطبيق القانون على المخالفين، مشددا على تفعيل كافة خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية والبوابة الإليكترونية للمحافظة ومديريات الخدمات.



أسعار الوقود الجديدة

ويأتي ذلك في ضوء المتابعة اليومية لكل المستجدات التي تتعلق بحياة المواطنين في كافة المناحي، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تتماس مع احتياجات المواطنين اليومية، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، تعديل أسعار الوقود الجديدة للربع السنوي "يوليوسبتمبر"بزيادة طفيفة بقيمة 25 قرشا عن الأسعار، التي تم العمل بها في الربع " أبريل يونيه"، وذلك اعتبارا من صباح"اليوم الجمعة"، والتي تضمنت تحديد: 675 قرشا لتر بنزين أوكتين" 80ـ"، و800قرش لتر بنزين أوكتين "92"، و900 قرش لتر بنزين أوكتين "95"



أسعار السولار والبنزين

كما تضمن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين بتثبيت أسعار السولار عند 675 قرشًا للتر وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع، بجانب تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية.



