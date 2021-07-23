أستاذ هندسة: الرئيس السيسي حريص على تطوير الطرق لربط كافة أنحاء الدولة

قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الوقوف على آخر مستجدات تطوير الطرق والمحاور حتى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك يبعث برسائل للشعب المصري بتطبيق الجداول الزمنية للمشروعات للوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها.



وأضاف "أبو خضرة" في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة أن اهتمام الدولة بتطوير الطرق لأنه الأساس في تطوير مصر الجديدة، مشيرًا إلى أن محور التعمير سيكون عبارة عن 9 حارات بالإضافة إلى غيرها من مشروعات تطوير الطرق الأخرى وذلك لتعظيم الاستفادة منها وربط كافة أنحاء الدولة مع زيادة ربطها بمحيطها الخارجي.



وأشار إلى أن محور قناة السويس يستوعب أكثر من 12% من حركة التجارة العالمية، موضحًا أنه سيكون هناك محور موازي لقناة السويس بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائي وتطوير مناطق السخنة، الساحل الشمالي والإسكندرية والموانئ بكل منها.





