موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وسيلعب اللقاء على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس المقبل، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.









يذكر أن يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، بفارق عشر نقاط عن الأهلي الوصيف صاحب الـ 51 نقطة، وله أربع مباريات مؤجلة.









وفي المقابل يأتي ترتيب غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات، وتعادل في 11 لقاء، وخسر في 9 لقاءات.