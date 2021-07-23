مصرع شاب غرقا في بحيرة وادي الريان بالفيوم

لقي شاب مصرعه غرقٱ ببحيرة وادي الريان بمحافظة الفيوم رابع أيام عيد الاضحى المبارك، ذهب ليقضي ووقت ممتع فغافلة الموت غرقا.



تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد علاء سعودي، بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حادثة غرق لشاب في العقد الثاني من العمر أثناء استحمامه ببحيرة وادي الريان.



وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة يوسف الصديق برئاسة الرائد إسلام الصاوي، إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة الأولية غرق الشاب "أحمد.م" وتوفي في الحال باسفكسيا الغرق، وجاء إلى البحيرة في فسحة مع زملائه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتم نقله إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي.



وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة بتسليم الجثمان إلى أسرته لدفنه بمقابر العائلة.