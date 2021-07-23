السودان يعلن حالة الطوارئ بسبب سيول "الفاو"

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الجمعة، أن السيول قد اجتاحت بلدة الفاو في القضارف شرق البلاد، لتعلن السودان حالة حالة الطوارئ بعد وصول كميات كبيرة غير متوقعه من المياه إلى سد مروي.





وأشار الإعلام السوداني إلى أن إعلان حالة الطوارئ جاء بعد وصول كميات مياه أكبر من المتوقع إلى سد مروي.





وأوضحت صحيفة سودان تريبيون، أن الخرطوم أعلنت حالة الطوارئ بعد وصول كميات مياه أكبر من المتوقع إلى سد مروى، مشيرة إلى أن سيول تجتاح بلدة الفاو في القضارف شرق البلاد.





وذكرت صحيفة سودان تربيون أن السلطات السودانية أعلنت الطوارئ بعد وصول كميات كبيرة فوق المتوقع من المياه لبحيرة سد مروى شمالي البلاد وتم فتح البوابات لتقليل حجم المياه.





من جانبها، قالت وكالة «سونا» السودانية الرسمية إن السلطات المختصة تناشد المواطنين على امتداد القرى المحلية بالضفتين الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحذر والقيام بالتحوطات اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أي جداول، إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على امتداد النيل، حفاظا على القرى والمزارع والممتلكات.





وأكدت غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروى بشمال السودان ثقتها التامة في قدرة أبناء هذه المحلية على تحمل المسؤولية في حماية مناطقهم بكل عزيمة وبسالة وتجرد، حتى يمرهذا الموسم على خير وسلام.



