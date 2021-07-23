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مسئول الشواطئ بمحافظة بورسعيد: عدم وجود حالات غرق خلال أيام عيد الأضحى

الجمعة 23/يوليو/2021 - 09:50 م
تعليمات الشاطئ
تعليمات الشاطئ
شيماء الريس
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صرح طارق عثمان مسئول الشواطئ بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بعدم وجود حالات غرق خلال الأربعة أيام عيد الأضحى المبارك، لكن توجد حالات إنقاذ تتراوح من 5 إلى 6 حالات يوميا.

وأضاف "عثمان" في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن معظم حالات الإنقاذ من محافظات أخرى وبالتحديد من محافظة الإسماعيلية والشرقية ودمياط، وأنه بالفعل تم إنقاذ طفل  من الغرق بجوار المركب العائم ثاني أيام العيد من محافظة الشرقية.

وأردف مسئول شواطئ بورسعيد أنه تم إنقاذ طفل آخر فى نطاق حي الشرق بأسرع ما يمكن من من قبل منفذي الشاطئ، وذلك بسبب عدم معرفة المصطافين بطبيعة شاطئ بورسعيد، والدخول إلى عمق الشاطئ مما قد يصيب البعض بالغرق.


مسئول الشواطئ بمحافظة بورسعيد: عدم وجود حالات غرق خلال أيام عيد الأضحى
مسئول الشواطئ بمحافظة بورسعيد: عدم وجود حالات غرق خلال أيام عيد الأضحى
مسئول الشواطئ بمحافظة بورسعيد: عدم وجود حالات غرق خلال أيام عيد الأضحى
مسئول الشواطئ بمحافظة بورسعيد: عدم وجود حالات غرق خلال أيام عيد الأضحى
مسئول الشواطئ بمحافظة بورسعيد: عدم وجود حالات غرق خلال أيام عيد الأضحى
مسئول الشواطئ بمحافظة بورسعيد: عدم وجود حالات غرق خلال أيام عيد الأضحى
مسئول الشواطئ بمحافظة بورسعيد: عدم وجود حالات غرق خلال أيام عيد الأضحى
مسئول الشواطئ بمحافظة بورسعيد: عدم وجود حالات غرق خلال أيام عيد الأضحى

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غرق طارق عثمان بورسعيد الشواطئ إنقاذ

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