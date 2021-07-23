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آخر تطورات بقاء رونالدو مع يوفنتوس

الجمعة 23/يوليو/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
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دائمًا ما يكون "كريستانو رونالدو" في وجهة  شائعات سوق الانتقال لفريق يوفنتوس، حيث يربط البرتغالي عقدًا مع اليوفي حتي يونيو 2020.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي :"يذهب أم يبقي؟ يتسأل جماهير فريق يوفنتوس هذا السؤال، وهو سؤال يصعب الإجابة عليه حاليًا، خصوصًا أن لا يوجد شئ يقف أمام الرحيل المحتمل لرحيل "كريستيانو رونالدو".

ويتقدم نادي باريس سان جيرمان الأندية الأقرب لضم رونالدو، خصوصًا أن كيليان مبابي مهاجم الفريق الباريسي على أعتاب الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني. 

وقال الصحفي البيانكونيري "لوكا مومبلانو" : "دائمًا ما يكون الخط الذي يسمح لحاشيته بالمرور هو نفسه، أي أن كريستيانو سيكون في تورينو يوم الاثنين لبدأ التحضيرات مع يوفنتوس".

وتابع: "ولكن هذا لا يمكن أن يكون سوى "مظهر زائف"، وأشعر أن يوفنتوس لم يعد يريد رونالدو وأن نفس الشيء هو لم يعد يريد يوفنتوس". 

وأختتم قائلًا : "أتمنى أن يكون العام الرابع لرونالدو (31 مليون يورو صافي سنويًا ) مع يوفنتوس أن يصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكني أشك في استمرار التعاقد".

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