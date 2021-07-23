موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

نتيجة الثانوية العامة 2021، يواصل طلاب المرحلة الثانوية تأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.





نتيجة الثانوية العامة 2021





ورغم عدم انتهاء الامتحانات إلا أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 يشغل بال الكثيرين من الطلبة وأولياء الأمور.





موعد نتيجة الثانوية العامة 2021





ويعتبر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 من الأمور التي لطالما اعتاد الجميع البحث عنها فور الانتهاء من الامتحانات، وتبقى قلوبهم معلقة بأمال تحقيق نتائج مبهرة تمكنهم من الالتحاق بالكلية التير يرغبون بها.





آلية ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021





ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله من أنباء بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 لامتحان كل مادة من على حدة بعد أسبوع من تاريخ انعقادها.





نتيجة الثانوية العامة 2021 لجميع المواد





وأشارت الوزارة، إلى أنه لا صحة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 كل مادة من على حدة بعد أسبوع من تاريخ انعقادها، مُوضحةً أنه من المقرر إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة مجمعة كالمعتاد عن كل المواد.





الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021





وأكدت الوزارة أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال 10 أيام بحد أقصى من تاريخ انتهاء الامتحانات المقررة في 2 أغسطس المقبل، موضحة أنه سيتم تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل إلكتروني من خلال الماسح الضوئي الذي سيحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة، مع منح الدرجات، وذلك لضمان حق الطالب بشكل عادل.





نتيجة الثانوية العامة 2021 والتصحيح





ولفتت الوزارة أنه يتم تطبيق طرق جديدة لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020/ 2021، لضمان تحقيق الشفافية والمساواة بين الطلاب، حيث سيتم تصحيح أوراق "البابل شيت" بشكل إلكتروني من خلال الماسح الضوئي في المركز القومي للامتحانات والكنترولات.





مراجعة التصحيح قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021





وأضافت :"وسيتم مراجعة أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة قبل تصحيحها إلكترونياً، من خلال فرزها بعد تجميعها من الطلاب عن طريق المراقبين، ومن ثم نقلها إلى مكان مؤمن داخل الكنترولات، على أن يتم فرزها يدوياً لاكتشاف الورقة التي بها أكثر من إجابة على سؤال واحد، أو الورقة التى بها تمزيق ولا يستطيع الماسح الضوئي قراءتها، أو الورقة التي ينقصها بعض البيانات ولم يدونها الطالب، وذلك لضمان تصحيح ورقة الإجابة دون أي مشكلات.





كراسات الإجابة وظهور نتيجة الثانوية العامة 2021





وتابعت: "يتم تصحيح كراسة الإجابة بها اسم الطالب دون نزع الاسم ورقم الجلوس من كراسة "البابل شيت"، ووضع ورقة "البابل شيت" بأكملها على جهاز الماسح الضوئي، والذي سيحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، بما يضمن حق الطلاب بشكل عادل"، وهو ما يضمن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 في وقتها المحدد.



