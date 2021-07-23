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بتوقيع أيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى.. أحمد خليل يطرح "أنا بالليل"

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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طرح المطرب الشاب أحمد خليل، أغنية جديدة تحمل عنوان"أنا بالليل " وذلك على قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

أغنية" أنا بالليل" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع و ميكس وماستر نادر حمدي، وكليب الأغنية من إخراج عماد قاسم.



ومن آخر أعمال أحمد، دويتو غنائي مع الملحن عمرو مصطفى، يحمل عنوان "كانت أيام"  وهو من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تيم.

جدير بالذكر أن أيمن بهجت قمر، تعاون مؤخراً مع الهضبة عمرو دياب في أغنية جديدة تحمل عنوان" أحلى ونص".

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