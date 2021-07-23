أكد المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي شوقي غريب، صعوبة المباراة المقبلة أمام الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي افتتحت اليوم الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو.



وقال غريب في تصريحات للمركز الإعلامي للبعثة المصرية المتواجدة في طوكيو، إن "المنتخب الأرجنتيني سيسعى بكل قوة لتعويض خسارته أمام المنتخب الأسترالي في المباراة الأولى، وهو الأمر الذي يجعل المباراة صعبة".



وكان المنتخب المصري قد خاض تدريبه الأول استعداداً للأرجنتين، وذلك عقب حصول الفريق على راحة بعد نهاية المباراة الأولى أمام إسبانيا بالتعادل السلبي الخميس.



ويواجه المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة والتي تضم أيضاً منتخبا إسبانيا وأستراليا.