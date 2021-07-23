مفاجأة.. توتنهام يحسم موقفه من بيع هاري كين

أكد نادي توتنهام اليوم الجمعة أنه لا يخطط مطلقا لبيع قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين هذا الصيف.





ويتطلع كين للرحيل عن توتنهام لمطاردة الألقاب، وأبدى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي اهتماما بضم المهاجم الدولي وسط تقارير صحفية تحدثت عن اقتراب إبرام الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 160 مليون جنيه استرليني (220 مليون دولار).





ولكن توتنهام أكد مرارا أنه لا توجد أي نية للسماح لكين بالرحيل ومازال الوضع على ما هو عليه.





ويبلغ كين عامه الثامن والعشرين بحلول الأربعاء المقبل، ويمتد عقده مع توتنهام لثلاثة أعوام مقبلة ، وبالتالي فأن مصير اللاعب بيد النادي الإنجليزي.





وتضاعف إحباط كين على مدار الأعوام الماضية في ظل فشل توتنهام في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين منذ بلوغه المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 2019.





وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) تحدث كين بشأن مستقبله في نهاية الموسم الماضي ، مؤكدا أن يرغب في الحديث مع رئيس مجلس إدارة توتنهام دانييل ليفي بشأن مصيره ، واصفا كيفين دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي بأنه أكثر لاعب يتطلع إلى اللعب بجواره.