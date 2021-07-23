بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته









نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حجز مقعده في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2021، وذلك بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية نظيفة، قبل أيام.





وكان الأهلي قد شارك في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية، وذلك بعد أن حصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، ونجح في الظفر ببرونزية العالم.









ومن المقرر أن تقام مباريات كأس العالم للأندية 2021، في شهر ديسمبر المقبل، بشكل مبدئي، في اليابان.





وبجانب الأهلي، حجز تشيلسي الإنجليزي مقعده في كأس العالم للأندية، وذلك بعد أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا.





ومن المنتظر أن يتم حسم باقي المقاعد خلال الفترة المقبلة، حيث سيشارك أيضًا بطل الدوري الياباني، وبطل دوري أبطال الكونكاكاف، وبطل كوبا ليبرتادوريس، بالإضافة إلى بطل دوري أبطال آسيا.



