كيف حافظ القانون على حقوق الموظف حتى بعد الفصل؟.. برلمانية تُجيب (فيديو)

كشفت عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، التفاصيل المتعلقة بالقانون الذي أقره مجلس النواب بفصل الموظف الذي يثبت انتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية.



وقالت "عبلة" في حوارها عبر سكايب ببرنامج "بتوقيت مصر" المذاع على فضائية "بي بي سي" اليوم الجمعة إن الحاجة إلى إصدار مثل هذا القانون بخلاف القانون المتعلق بالإرهاب لأن هناك بعض الجرائم أو المخلفات التي تحتاج إلى مزيد من الشفافية والحوكمة فيما يتعلق بالجهاز الإداري للدولة.



وأضافت أن هذا القانون يتضمن حالات أكثر من الإرهاب يبقى الموظف خارج عن المقتضى الوظيفي في حالة ارتكابه للجرائم التي تمس الأمن القومي مثلما حدث في مرفق هيئة السكة الحديد ومن قبلها ما حدث في مرفق الكهرباء والمياه والتي كان لها تأثير على الناحية الاقتصادية للدولة.



وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية أو من يفوضه هو من له الحق في فصل هذا الموظف، موضحة أن القانون أعطى ضمانات لهذا الموظف بالحفاظ على معاشه ومكافأة نهاية الخدمة كما أنه يحق له التظلم أمام القضاء الإداري.



