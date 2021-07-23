تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة المقررة

أسعار البنزين الجديدة .. يعتبر الوقود والمواد البترولية من الأساسيات في حياة المواطنين، حيث ترتبط أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها به، وأي تغير زيادة أو نقصانا ينعكس على الأسواق وكافة الجوانب.





أسعار البنزين الجديدة





وتصدرت أسعار البنزين الجديدة تريند محرك البحث الشهير جوجل بعدما أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية رفع الأسعار بنحو 25 قرشا.





زيادة أسعار البنزين الجديدة





وأصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية قراراً والذى نشرته الجريدة الرسمية ، بزيادة أسعار البنزين والذى حمل رقم 1483 لسنة 2021.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام أسعار البنزين الجديدة لمتابعيها الكرام في السطور التالية:





سعر بنزين 80





6.75 جنيهًا





سعر بنزين 92





8 جنيهات





سعر بنزين 95





9 جنيهات





سعر السولار





6.75 جنيهًا





سعر المازوت





3900 جنيهًا



