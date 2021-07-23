المقاصة يتعاقد مع ميسي القومي





نجح نادي مصر للمقاصة، في التعاقد مع صانع ألعاب القومي محمد ناصر (ميسي) لمدة خمس سنوات، وجاء التعاقد عن طريق وكيله تامر النحاس، وتألق اللاعب في المباراة الودية التي جمعت بين المقاصة والقومي، وسجل اللاعب هدف القومي الوحيد وتألق في المباراة مما دفع مسئولي المقاصة إلى التعاقد مع اللاعب، ويجيد اللاعب اللعب في العديد من المراكز، وفضل اللاعب عرض المقاصة عن باقى العروض.



يذكر أن ميسي لعب للغابة وانتقل للقومي لثلاث مواسم، قبل أن ينتقل لمصر المقاصة.



وأنهى القومي موسمه بالمركز الخامس برصيد 48 نقطة بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.