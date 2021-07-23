Advertisements

المقاصة يتعاقد مع ميسي القومي

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
Advertisements


نجح نادي مصر للمقاصة، في التعاقد مع صانع ألعاب القومي محمد ناصر (ميسي) لمدة خمس سنوات، وجاء التعاقد عن طريق وكيله تامر النحاس، وتألق اللاعب في المباراة الودية التي جمعت بين المقاصة والقومي، وسجل اللاعب هدف القومي الوحيد وتألق في المباراة مما دفع مسئولي المقاصة إلى التعاقد مع اللاعب، ويجيد اللاعب اللعب في العديد من المراكز، وفضل اللاعب عرض المقاصة عن باقى العروض.

يذكر أن ميسي لعب للغابة وانتقل للقومي لثلاث مواسم، قبل أن ينتقل لمصر المقاصة.

وأنهى القومي موسمه بالمركز الخامس برصيد 48 نقطة بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

أخبار تهمك

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

قرار ناري من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على أبرز الراحلين عن صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري الممتاز

منذ ساعة و 27 دقيقة

محمود الخطيب يُفجر مفاجأة كبرى لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

منذ أقل من ساعة

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي مُهدد بفقدان كبري صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:28 م

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

10:01 م

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

07:28 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

04:10 م

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

05:46 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان