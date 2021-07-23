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مواجهة مرتقبة بين رونالدو وميسي.. تعرف على موعدها

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن برشلونة رسمياً عن مواجهة يوفنتوس في 8 أغسطس (آب) بحضور 20% من الجماهير أي نحو 20 ألف مشجع في بطولة كأس جوان جامبر الودية.

وسيكون هذا أول لقاء للبرسا بحضور جمهوري منذ 7 مارس (آذار) 2020، حين فاز 1-0 على ريال سوسييداد في "الليغا" بهدف لليونيل ميسي من ركلة جزاء.

وتشهد هذه المباراة لقاء ليونيل ميسي في حال استمراره مع برشلونة الموسم المقبل بالبرتغالي كريستيانور ونالدو، إذا ما قرر هو أيضاً الاستمرار مع "اليوفي".

وستسبق هذه المباراة لأول مرة إقامة لقاء ودي بين منتخبي السيدات في الناديين.

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ميسي ريال مديد رونالدو برشلونة

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