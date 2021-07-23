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أستاذ موارد مائية: لا مبرر للانتهاكات الإثيوبية وتخزين المياه بدون اتفاق

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:22 م
سد النهضة
سد النهضة
مصطفى الملاح
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أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مياه الفيضان للموسم الجديد بدأت الوصول الى بحيرة ناصر التى ارتفعت 16 سنتيمترًا يوم السبت الماضي من النيل الأبيض، الذى يمد النيل بحوالى 30%، نصفهم تقريبا من السوباط "إثيوبيا"، والباقي من المنابع الاستوائية "بحيرة فيكتوريا".

وقال "شراقي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إن المصدر الثاني لنهر النيل هو نهر عطبرة، الذي يمد النيل بحوالي 11 مليار متر مكعب سنويا، مضيفًا أنه من المتوقع وصول مياه النيل الأزرق الذى يقام عليه سد النهضة بداية الأسبوع القادم، وذلك بعد أن عبرت المياه الممر الأوسط 19 يوليو الجاري إلى السودان ثم مصر بعد قطع حوالي 2000 كم، وهي المسافة بين سد النهضة والسد العالى خلال أسبوعين.

وأشار أستاذ الموارد المائية إلى أن حوض النيل الأزرق يمد نهر النيل بحوالي 54 مليار متر مكعب سنويًا، "60% من إيراد النيل" شاملا رافدى الرهد والدندرة بالسودان.

وأضاف الدكتور عباس شراقي أن التخزين الثاني المحدود بثلاثة مليار متر مكعب فقط، وبدء موسم الفيضان، والتوقعات بأن تكون أمطار هذا الموسم أعلى من المتوسط، ليس مبررًا للانتهاكات الإثيوبية والتخزين بدون اتفاق، مؤكدًا أن مصر بخير وسوف تظل ان شاء الله.

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فيضان النيل سد النهضة بحيرة السد العالي الملء الثاني من سد النهضة السد العالي‎ التخزين الثاني

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