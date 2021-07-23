مواطنة للسيسي: حلوة المدينة يا ريس.. والرئيس: حلوة بيكم (فيديو)

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع إحدى الأسر أثناء جولته بالدراجة في مدينة العلمين الجديدة.



وقالت إحدى المواطنات للرئيس السيسي: "حلوة المدينة يا ريس.. حلوة أوي، ربنا يحفظك"، ليرد الرئيس السيسي "حلوة بيكم أنتم، لازم نتبسط وتشوفوا بلدكم وتستمتعوا بها".



وتابعت المواطنة "ده عمل عظيم، ربنا يخليك لينا"، ليرد الرئيس السيسي "بفضل الله سبحانه وتعالى، ويخلي حضرتك".



وفي ذات السياق قال المجند أيمن قنديل، الذي التقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولته بدراجته بالعلمين، إنه لم يكن يصدق نفسه أنه يتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويسير بجواره، معقبًا: "كفاية أني كنت ماشي جنب سيادة الرئيس مش عايز حاجة تاني".



وأضاف "قنديل"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الرئيس خلال حواره معه سأله عما يريده، فطلب منه توفير مكتبة صغيرة أو مشروع كبير له، معقبًا: "كنت مبسوط جدًا للقائي بالرئيس وأني ماشي جنبه وبتكلم معاه، مكنتش أحلم أن الرئيس يقولي أنت عايز إيه".



وأعرب عن أمله أن يلتقي الرئيس مرة أخرى عقب نجاحه ليؤكد له أنه اجتهد ونجح وكان عند حسن ظن الرئيس به.



ووجه المجند عقب تسلمه عقد المكتبة التي طلبها من أعضاء حزب مستقبل وطن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، الشكر للرئيس السيسي، معقبًا: "دي حاجة مش جديدة على حضرتك أنك تقف سند لشباب البلد وألف شكر وربنا يوفقك".