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تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.


ويرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى التعاقد مع جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.


وعلم الفجر الرياضي أن سيرينو مرفوض من قبل إدارة الأهلي بسبب سن اللاعب الذي تخطي ال 30 من عمره ويُفضل مسؤولو المارد الأحمر فى التعاقد مع لاعب صغير فى السن.


ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمس أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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