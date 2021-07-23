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تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم هاري كين

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن يقترب مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح قريبا للغاية من التعاقد مع الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن مانشستر سيتي مستعد لتقديم عرض تبلغ قيمته 160 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع النجم الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هاري كين سيحصل على راتب يبلغ قدره 400 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً مع المان سيتي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر داخل توتنهام للصحيفة أن كين يفضل الانضمام إلى مانشستر سيتي وبالفعل هو يمتلك اتفاق معهم بشأن العقد ولكن حتى الآن لم يتم توقيع أي عقود وفي النهاية ستكون صفقة جيدة لجميع الأطراف.

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