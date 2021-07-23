الخزانة الأمريكية تحذر الكونجرس من سقف الدين

حثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مشرعين اليوم على زيادة أو تعليق سقف الدين الوطني بأسرع وقت ممكن وحذرت من أنه إذا لم يتخذ الكونجرس إجراء بحلول الثاني من أغسطس فإن وزارتها ستحتاج إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لمنع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون.





وفي الوقت الذي اندلعت فيه معركة بين ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن رفع سقف الدين في الكونجرس، أبلغت يلين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في خطاب أن الدين القائم للولايات المتحدة سيصل إلى الحد القانوني في أول أغسطس.





وقالت يلين في الخطاب الذي أُرسل أيضا إلى أعضاء آخرين كبار في الكونجرس من كلا الحزبين "اليوم، تعلن الخزانة أنها ستعلق بيع سلسلة أوراق مالية خاصة بالولايات والحكومات المحلية في الساعة 12:00 مساء من 30 يوليو 2021".





وقالت يلين إن التعليق سيستمر حتى يتم تعليق سقف الدين أو زيادته.





وأضافت يلين "إذا لم يتحرك الكونجرس لتعليق أو زيادة حد الدين بحلول يوم الاثنين الثاني من أغسطس 2021، ستحتاج الخزانة إلى الشروع في اتخاذ إجراءات محددة إضافية استثنائية لمنع الولايات المتحدة من التعثر في سداد التزاماتها"، وفقا لـ"رويترز".



