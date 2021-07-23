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ارتفاع حصيلة الانهيارات الأرضية في الهند إلى 129 قتيلا

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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لقى 129 شخصا مصرعهم فى ولاية ماهاراشترا الهندية، اليوم الجمعة، جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التى تسببت فى انهيارات أرضية وسيول غمرت المناطق المنخفضة وعزلت مئات القرى.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز اوف إنديا" المحلية، أعرب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى عن تعازيه لأسر الضحايا وأقاربهم.
كما قامت السلطات الهندية بإجلاء السكان بعد ارتفاع منسوب مياه الأمطار فى الساحل الغربى خلال 24 ساعة.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فى حكومة ماهاراشترا، قوله: "إن مئات القرى والبلدات تعانى من انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب".

 

ويذكر أن الفيضانات وانزلاقات التربة تكثر خلال موسم الأمطار فى الهند الذى يمتد من يونيو لغاية سبتمبر، وتتسبب أيضا فى انهيار مبان وجدران لا تلتزم معايير البناء.

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