ارتفاع حصيلة الانهيارات الأرضية في الهند إلى 129 قتيلا

لقى 129 شخصا مصرعهم فى ولاية ماهاراشترا الهندية، اليوم الجمعة، جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التى تسببت فى انهيارات أرضية وسيول غمرت المناطق المنخفضة وعزلت مئات القرى.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز اوف إنديا" المحلية، أعرب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى عن تعازيه لأسر الضحايا وأقاربهم.

كما قامت السلطات الهندية بإجلاء السكان بعد ارتفاع منسوب مياه الأمطار فى الساحل الغربى خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فى حكومة ماهاراشترا، قوله: "إن مئات القرى والبلدات تعانى من انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب".

ويذكر أن الفيضانات وانزلاقات التربة تكثر خلال موسم الأمطار فى الهند الذى يمتد من يونيو لغاية سبتمبر، وتتسبب أيضا فى انهيار مبان وجدران لا تلتزم معايير البناء.

Rescue operation from #NDRF team in Kolhapur.

18 #NDRF teams deployed in the state. 4 in #Chiplun and 3 in #Mahad.Other teams in Palghar, Pune, Kolhapur, Satara, Sangli, Sindhudurg, Nagpur, Thane and Mumbai. #MaharashtraRains #Maharashtra #Mumbai #chiplunflood #RamReport pic.twitter.com/donttSCHTT