"بسبب أزمة كورونا".. الرئيس التونسي يمد حالة الطوارئ فى البلاد 6 أشهر جديدة

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر أخرى حتى 19 يناير من العام المقبل.





وأفادت قناة سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمر بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر أخرى حتى 19 من يناير 2022.





وقالت إذاعة "موزايك إف إم" التونسية، إن تمديد حالة الطوارئ يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من السبت 24 يوليو، وحتى 19 يناير 2022.





وأكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان التونسي أن التجاذبات السياسية ساهمت في تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقال العياشي زمال، إن مواجهة الجائحة تأثرت سلبًا بالأزمة السياسية داخل البلاد، مضيفًا "هناك إخفاق كبير في التعامل مع أزمة الوباء".





كما أوضح أن البنية التحتية الصحية في تونس مهترئة، مؤكدًا أن فتح الحدود دون اتخاذ إجراءات احترازية كان خطأ جسيمًا.





وتوقع المسئول التونسي انفراجة في أزمة كورونا خلال شهرين، وقال "الضغط يقل الآن على المستشفيات".





وأكد أن هناك وفرة في اللقاحات حاليًا، لافتًا إلى أن مساعدات الدول الشقيقة ساعدت تونس في ذلك.



