Advertisements

"الفجر" في منزل طبيبة الدقهلية المقتولة على يد زوجها طبيب الأسنان ب11طعنة

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:48 م
عم الطبيبة المقتولة
عم الطبيبة المقتولة
محمد كشك
Advertisements
ضجة كبيرة أثارتها قضية مقتل طبيبة على يد زوجها بمحافظة الدقهلية، بعدما سدد لها 11 طعنة في أماكن متفرقة في الجسد. 

وانتقلت “بوابة الفجر” لمنزل أسرة الضحية بقرية شاوة التابعة لمركز المنصورة، للوقوف على أسباب الحادث الأليم.

وأكد المهندس إبراهيم يوسف، عم الطبيبة، أنها لديها 3 ابناء 2 توأم، وطفلة تبلغ 5 أشهر، ويوم الحادث تلقوا اتصالًا من قسم شرطة ثاني المنصورة، يخطرهم بوقوع مشاجرة بين نجلة شقيقه وزوجها، فانتقل للقسم وهناك علم بحادث مقتلها. 

وأضاف: “ نجلة أخي تسكن مع أسرة زوجها في نفس المنزل، ولم يستجيبوا لصراخها أثناء قتلها، بل عقب انتهاء الجريمة قامت الأم بتهريب ابنها، ومسح آثار الدماء وتنظيف الشقة، وترك المجني عليها تنزف لمدة ساعتين، ثم أبلغت الإسعاف، ووصلت للمستشفى جثة هامدة".

وأوضح: “زوجة نجل أخي تلقت رسالة من المجني عليها وقت ارتكاب الجريمة، وعندما فتحتها وجدتها تم مسحها، وعندما علمنا بالحادث فوجئنا بأن هواتف ياسمين مكسرة، ما يعني أن زوجها حاول منعها من الاستغاثة بنا”. 

وفجر العم مفجأة، حيث أكد أنه ذهب لمنزل نجلة أخيه ليلة العيد، وجلس معها وزوجها، وكان علاقتهما طبيعية، ولم يشكو الزوج منها حينها، معربًا عن حيرته من سبب القتل أو التخلص منها. 

وتابع: “زوجها هددها بالقتل أثناء مشاجرة سابقة بينهما، وجاءت لمنزل والدها غاضبة، وبهد عدة أيام حضر المتهم واعتذر لها، وقبل رأسها، ووعدنا بأنها ذلة لسان ولن تكرر، لكنها كانت نية مبيتة، كما تعدى عليها بالضرب مرة أخرى، وأحدث إصابة في فمها استلزمت خياطة 3 غرز، وأجرى هو الخياطة ولم تذهب للمستشفى، لننا لم نعلم إلا بعد قتلها". 

وأكد العم: “نجلة شقيقى حسنة السمعة، وتتمتع بقلب طيب ونقي، وتحب زوجها ومنزلها، على الرغم من بخله وعدم إنفاقه عليها، وكنا نساعدها في مصاريفها، خاصة وأن لديها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت ترغب في الاستقرار والمعيشة مع زوجها وابنائهما في سلام". 

واستكمل: "والدها توفى بعد زواجها بـ10 أيام، وحمل زوجها أمانة الحفاظ عليها، ووعده بأنها أمانة في رقبته، لكنه لم يصون الأمانة، وغدر بها، لا أتخيل أن طبيب ومدرس في جامعة يمسك سكين ويقتل زوجته ووالدة أطفاله، فإذا كان لا يرغب باستكمال حياته معها، كان يطلقها، ولكن بأي ذنب قتلت طبيبة في بداية حياتها عمرها 26 سنة”.
"الفجر" في منزل طبيبة الدقهلية المقتولة على يد زوجها طبيب الأسنان ب11طعنة
"الفجر" في منزل طبيبة الدقهلية المقتولة على يد زوجها طبيب الأسنان ب11طعنة
"الفجر" في منزل طبيبة الدقهلية المقتولة على يد زوجها طبيب الأسنان ب11طعنة
"الفجر" في منزل طبيبة الدقهلية المقتولة على يد زوجها طبيب الأسنان ب11طعنة
"الفجر" في منزل طبيبة الدقهلية المقتولة على يد زوجها طبيب الأسنان ب11طعنة
"الفجر" في منزل طبيبة الدقهلية المقتولة على يد زوجها طبيب الأسنان ب11طعنة

أخبار تهمك

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي مُهدد بفقدان كبري صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

منذ ساعة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 7 ساعات

قرار ناري من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ ساعتين

تعرف على أبرز الراحلين عن صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

محمود الخطيب يُفجر مفاجأة كبرى لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري الممتاز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:28 م

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

10:01 م

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

07:28 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

04:10 م

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

05:46 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان