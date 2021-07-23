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نجوم مصر يطلب صعوده للقسم الثالث بعد انسحاب 3 فرق

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أرسل مسوؤلى نادى نجوم مصر أحد فرق القسم الرابع بمحافظة بنى سويف ومسوؤلى منطقة بنى سويف لكرة القدم خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم وذلك لطلب الموافقة على صعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى نجوم مصر لدورى القسم الثالث .

وكان نجوم مصر قد نجح فى الصعود لدورة الترقى المؤهلة لدورى القسم الثالث بصحبة فرق لافيينا والعدوة وملوى وحل نجوم مصر بالمركز الثانى خلف لافيينا بفارق نقطتين .

وطالب مسوؤلى نجوم مصر بصعود الفريق للمشاركة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات البحر الاحمر والفيوم وبنى سويف وذلك عقب تردد أنباء بانسحاب فرق سينزو وناصر بنى سويف وناصر الفيوم من المسابقة .

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