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الخارجية اللبنانية: الرئيس القبرصى أبدى استعداد بلاده الدائم لدعم لبنان

الجمعة 23/يوليو/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أكدت زينة عكر، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الرئيس القبرصي أبدى استعداد بلاده الدائم لدعم ومساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه، لا سيما وأن قبرص مرت بنفس الأزمة، معربًا عن أمله في الخروج منها، مشيرًا الى إمكانية التعافي في حال وجود إرادة.

جاء ذلك خلال المحادثات التي أجرتها عكر، اليوم، مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس، بحضور سفيرة لبنان في قبرص كلود الحجل، وعدد من المسئولين.

وبحثت عكر، خلال اللقاء، الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات التاريخية المميزة بين البلدين، إضافة إلى كيفية مساعدة لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وموضوع النازحين السوريين لدعم الحكومة مباشرة وليس فقط المنظمات المعنية، ومراقبته بشكل شفاف من قبل الاتحاد الأوروبي على غرار الدول المضيفة الأخرى.

وأكدت وزيرة الخارجية اللبنانية تطرق البحث إلى الأزمة التركية القبرصية ووقوف لبنان إلى جانب قبرص في القضايا المحقة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ونقلت عكر رسالة شكر للرئيس القبرصي من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ونوهت بالعلاقات والتعاون المشترك بين البلدين، كما شكرت قبرص رئيسًا وحكومة وشعبًا على دعم لبنان والجيش في المؤتمرات التي عقدت مؤخرًا، وعلى مشاركة قبرص في قوات اليونيفيل متمنية مساعدة لبنان في شتى المجالات.

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