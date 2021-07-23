مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع نجم الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكانت إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار حسين لبيب، عرضت على المدير الفني، التعاقد مع عمرو جمال لاعب المارد الأحمر المعار إلى طلائع الجيش بالموسم الحالي.





وأبدى المدير الفني، رفضه التام استقطاب اللاعب داخل ميت عقبة، خاصةً أنه لن يستفيد من خدماته لعدم الاعتماد عليه ورغبته في ضم صفقة إفريقية.





ويتواجد عمرو جمال مهاجم المارد الأحمر ضمن صفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة، ويقدم مستويات مميزة في الموسم الجاري.





ويستعد الفارس الأبيض، لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الدوري العام.



