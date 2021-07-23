Advertisements

زي المنتخب الألماني الأولمبي يثير انتقادات كثيرة من بعض الرياضيين

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أثار زي الفريق الألماني الأولمبي انتقادات كثيرة من بعض الرياضيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد وخارجها.

وقال ماودو لو لاعب كرة السلة الأولمبية على تطبيق "إنستجرام" :" من المسؤول عن هذا الزي."وارتدى الفريق الألماني زيا باللون الأخضر ومن فوقه سترة باهظة وحذاء باللون الفسفوري.

واتفق معه نيليز جيفي زميله بالفريق، ووجه سؤالا لشركة "أديداس" للملابس الرياضية والفريق الألماني "من فكر في هذا".

ولم ينل الزي الذي ارتداه الفريق الألماني في حفل الافتتاح إعجاب مستخدمي شبكة الانترنت أيضا.

وكتب أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"لا يمكن لأحد أن يسلبنا الميدالية الذهبية بسبب أبشع زي"، وأضاف آخر "يمكنك الاعتماد على عدم وجود وجود تنسيق جيد لملابس الفريق الألماني في الأولمبياد".

كما ظهر الزي المثير للجدل في النص المباشر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" لحفل طوكيو.

ونقلت "بي.بي.سي" ما قاله أحد المستخدمين :"بعد متابعة النص المباشر على الطريق السريع. حاولت وصف كم كان الزي الألماني سيئا لزوجتي، التي كانت تقود. عجزت الكلمات عن وصفه!"

ودافعت شركة "أديدس" عن نفسها، وذكرت أن هذا الزي تم صنعه مع لجنة الاتحاد الألماني للألعاب الأولمبية، وحصل على ردود فعل إيجابية عندما تم تقديمه رسميا قبل شهرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زي المنتخب الألماني الأولمبي انتقادات كثيرة من بعض الرياضيين المنتخب الألماني الأولمبي

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ حوالي 6 ساعات

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي مُهدد بفقدان كبري صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

محمود الخطيب يُفجر مفاجأة كبرى لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

قرار ناري من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ حوالي 6 ساعات

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

منذ ساعة

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

منذ 36 دقيقة

تعرف على أبرز الراحلين عن صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يحسم صفقة "المليار يورو"

أديداس تدعم إرجاء الأولمبياد إلى عام 2021

مؤرخ يكشف 5 أخطاء يصفها بـ "الفضيحة التاريخية" في زي المنتخب الأولمبي (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:28 م

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

10:01 م

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

07:28 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

04:10 م

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

05:46 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان