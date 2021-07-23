موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

فجر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مفاجأة مدوية في الساعات الماضية، بعدما أعلن تناول 10% من لاعبي الفريق الأحمر المشروبات الكحولية.





وأكد "موسيماني" في تصريحات إذاعية "SA FM" الجنوب إفريقية، أنه لم يلجأ لاستخدام جهاز قياس الكحول في مصر والنادي الأهلي، بينما كان يستخدمه في فريقه السابق ماميلودي صنداونز.





وأضاف: " عدم استخدام جهاز قياس الكحول لا يعني أن لاعبي الأهلي لا يتناولون الكحوليات، أعتقد أن هناك بعضهم يتناولونا وهناك 90 % من لاعبي الأهلي لا يتناولون المشروبات الكحولية".





وأثار تصريح موسيماني ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعدما أثار شكوك الجماهير بخصوص وجود بعض اللاعبين الذين يتناولون الكحوليات في صفوف الفريق الأحمر.



