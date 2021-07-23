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الولايات المتحدة تدعو إيران إلى وقف العنف والاعتقال التعسفي للمحتجين

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
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 دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة فى إيران إلى وقف العنف والاعتقال التعسفي للمحتجين.


وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة العربية اليوم الجمعة : "نحن ندعم حقوق الشعب الإيراني في التجمع السلمي، وكذلك حقوقهم في التعبير عن أنفسهم بحرية، ويجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك دون خوف من العنف أو الاعتقال من قبل قوات الأمن".


وأضافت : نراقب عن كثب تقارير عن إغلاق الحكومة الإيرانية للإنترنت في الأهواز، مضيفة : نحث طهران على السماح لمواطنيهم بممارسة حقوقهم العالمية في حرية التعبير، فضلاً عن حرية الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت".


يأتي ذلك بعدما أعلنت منظمة NetBlocks، التي تراقب حرية الإنترنت في العالم الخميس حدوث انقطاع شبه كامل لخدمة الإنترنت في الأهواز، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرانية تريد منع المحتجين من التعبير عن غضبهم.

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