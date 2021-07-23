Advertisements

رائد فضاء شهير يحتفل بـ 23 يوليو بصور لعجائب مصر من أعلى

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
نشر رائد الفضاء الفرنسي الشهير توماس بسكوت "Thomas Pesquet” تدوينه له علبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر بمناسبة اليوم الوطني المصري. وقال بسكوت في تدوينته، "الأهرامات ومطار القاهرة وقناة السويس ، عندما تلتقي عجائب الدنيا بالمطار بسفن الحاويات يبدو أن مصر لديها العديد من عجائب العالم الحديث ثم ختم التدوينة بهاشتاج #اليوم_الوطني_المصري"، ونشر عدد من الصور لتلك المعالم الرائعة. واليوم الوطني المصري هو يوم 23 يوليو من كل عام، حيث يحتفل الشعب المصري في هذا التاريخ بذكرى ثورة يوليو وانتهاء التحكم الملكي والسيطرة الأجنبية على مصر. وعلى الرغم من حصول مصر على استقلالها من بريطانيا في 28 فبراير 1922، وانتهاء الحماية البريطانية على الأراضي المصرية، إلا أنها ظلت محتفظة ببعض الميزات في المنطقة، كحقها في تأمين مواصلاتها على الأراضي المصرية، وحماية الأقليات والمصالح الأجنبية، والدفاع عن أراضي مصر ضد أي اعتداء خارجي. وبقيت هذه الميزات سارية حتى عام 1936 بعد تولّي الملك فاروق للعرش في مصر وتوقيعه معاهدة (الأنجلو مصرية)، والتي سُمح فيها لبريطانيا الاحتفاظ بقواتها في منطقة قناة السويس، مما أثار استياء الشعب المصري من الملك فاروق، مطالبين إعادة التفاوض حول المعاهدة وشروطها. وأكدت الجماهير رفضهم الوجود البريطاني على الأراضي المصرية، وجاء بعدها هزيمة الجيش المصري في الحرب العربية الإسرائيلية على أراضي فلسطين والتي اشتركت فيها الأردن، والعراق، وسوريا، ولبنان، والسعودية، ومصر ضد الميليشيات المسلحة الصهيونية، بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر من قبل بريطانيا عام 1947، وإعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948. انطلقت بعد تلك القرارات ثورة تغيير سلمي من قبل مجموعة من الضباط في الجيش المصري كانوا قد شكلوا ما يُسمى ب"حركة الضباط الأحرار" عام 1949، وكان أبرز قادتهم (محمد نجيب، جمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر، وأنور السادات)، والذين حمّلوا الملك فاروق الموالي لبريطانيا مسؤولية الفساد في الجيش والحكومة المصرية، وقرروا الإطاحة بحكم الملك فاروق فذهبوا إلى قصر عابدين حيث يتواجد الملك فاروق ودخلوا مكتبه واضعين أمامه وثيقة طالبين منه التوقيع عليها حيث كتب فيها: "نحن فاروق الأول ملك مصر، تقديرًا منا لمصالح بلدنا فإننا نتنازل عن العرش ونتخلى عن أي حق فيه لأنفسنا وذريتنا، ونتنازل عن كل الحقوق والامتيازات والصلاحيات التي كانت عندنا بحكم الجلوس على العرش، ونحن هنا أيضاً نحلّ رعايانا من يمين الولاء لشخصنا". وما كان من الملك فاروق حينها إلا أن يقبل بتوقيع الوثيقة والموافقة عليها نتيجة الاستياء الشعبي الكبير منه، فغادر العرش بتاريخ 23 يوليو 1952 وهو ما عُرف "بيوم الثورة" والتي أدت فيما بعد إلى إلغاء النظام الملكي في البلاد واعتماد النظام الجمهوري، وتولي محمد نجيب رئاسة الجمهورية حينها.
رائد فضاء شهير يحتفل بـ 23 يوليو بصور لعجائب مصر من أعلى
رائد فضاء شهير يحتفل بـ 23 يوليو بصور لعجائب مصر من أعلى

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معاهده مصر قناة السويس عجائب مصر اللسادات الاهرامات

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ 19 دقيقة

الأهلي مُهدد بفقدان كبري صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أبرز الراحلين عن صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية ومكان إقامته

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ حوالي 7 ساعات

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

منذ حوالي 6 ساعات

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعة

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

حكايات اليوم.. وقوع معركة بنغازي.. وميلاد محمد نجيب

"الأسباب والمبادئ".. ماذا تعرف عن ثورة 23 يوليو؟

بالأسماء.. حركة الضباط الأحرار التي قادت ثورة 23 يوليو

تزامنًا مع ذكرى رحيله.. محطات هامة في حياة محمد نجيب

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

ولاء الدين بدوي يكتب: "كل رجال الثورة" محمد نجيب أحد مفاتيح النصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:28 م

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

11:01 م

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

11:10 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

04:10 م

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

10:28 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان